Folge vom 11.12.2020: Falschparker am Haken - Abschlepper Landsberg
63 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12
Im Landkreis Landsberg am Lech ist Abschlepper Michael Kemény im Einsatz. Sein erster Auftrag heute: Das Abschleppen eines PKWs, der im absoluten Halteverbot einer Baustelleneinfahrt steht. Dann taucht plötzlich der Falschparker auf. Und: Fabian und Andreas fahren Streife auf der A1. Sie bemerken zwei Transporter, die offenbar in Kolonne fahren und beide das Handy am Steuer nutzen. Diese Ablenkung ist lebensgefährlich. Die Polizisten halten die Fahrer aus der Türkei an. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
