Verkehrssünder per Drohne entlarvt - Abstandskontrolle auf der A13

Kabel EinsFolge vom 10.07.2020
Folge vom 10.07.2020: Verkehrssünder per Drohne entlarvt - Abstandskontrolle auf der A13

64 Min.Folge vom 10.07.2020Ab 12

Die Polizeidirektion Süd in Brandenburg kontrolliert den Abstand von LKW zum Vordermann. Frank von der Arbeitsgruppe "Drohne" beobachtet den Autobahnabschnitt aus der Vogelperspektive. Und: Die A8 kurz nach dem Grenzübergang von Österreich nach Deutschland. Die Zöllner Peter Häusler und Andreas Engel kontrollieren hier täglich die so genannte "Balkanroute". In einem Fahrzeug finden die Zöllner etwas, das gegen das Waffengesetz verstoßt.

