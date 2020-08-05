Zum Inhalt springenBarrierefrei
Übermüdete Brummi-Fahrer - LKW Kontrolle Sittensen

Kabel EinsFolge vom 05.08.2020
64 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12

Die Autobahnpolizisten Sebastian Fischer und Alexander Plümpe kontrollieren Lastwagen auf deren Sicherheit und überprüfen Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Sie halten einen LKW aus Dänemark mit zwei Fahrern an, die beide gegen die Ruhezeiten verstoßen haben. Und Verkehrsunfall am Airport - Vorfeldmeister Flughafen München Flughafen München. Hier ist der Einsatzort des Vorfeldmeisters Felix Jemiller, der an Deutschlands zweitgrößtem Airport für Verkehrssicherheit sorgt. Bildrechte: kabel eins.

