Folge vom 24.09.2020: Abwasserkontrolle Ulm - Kanalmeister Oliver Bock
64 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12
Kanalmeister Oliver Bock arbeitet bei der Abwasserentsorgung in Ulm. Zusammen mit seinem Kollegen Erwin Schäfer von den Klärwerken ist er für Routinearbeiten und Reparaturen im unterirdischen Kanalnetz zuständig. Die Kanäle der Altstadt sind über 100 Jahre alt und undicht. Giftige Stoffe drohen permanent ins Grundwasser zu gelangen. Ihre heutige Aufgabe: die Reinigung eines Rückhaltebeckens. Und: Roman Gold und Jan Zangenfeind kontrollieren Motorräder auf der Autobahn. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen