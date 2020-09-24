Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Abwasserkontrolle Ulm - Kanalmeister Oliver Bock

Kabel EinsFolge vom 24.09.2020
Abwasserkontrolle Ulm - Kanalmeister Oliver Bock

Abwasserkontrolle Ulm - Kanalmeister Oliver BockJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.09.2020: Abwasserkontrolle Ulm - Kanalmeister Oliver Bock

64 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12

Kanalmeister Oliver Bock arbeitet bei der Abwasserentsorgung in Ulm. Zusammen mit seinem Kollegen Erwin Schäfer von den Klärwerken ist er für Routinearbeiten und Reparaturen im unterirdischen Kanalnetz zuständig. Die Kanäle der Altstadt sind über 100 Jahre alt und undicht. Giftige Stoffe drohen permanent ins Grundwasser zu gelangen. Ihre heutige Aufgabe: die Reinigung eines Rückhaltebeckens. Und: Roman Gold und Jan Zangenfeind kontrollieren Motorräder auf der Autobahn. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen