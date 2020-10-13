Drogen am Steuer - Autobahnpolizei KaiserslauternJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.10.2020: Drogen am Steuer - Autobahnpolizei Kaiserslautern
63 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12
Die Polizeikommissare Sabrina Fluhr und Jonas Freichel von der Autobahnpolizei Kaiserslautern sind auf der Raststätte Waldmohr an der A6 bei einer Großkontrolle, als sie von einem Kollegen zu einem anderen Einsatzort gerufen werden. Diesem ist ein junger Mann mit modifizierten Autoteilen aufgefallen, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss steht. Wird sich der Verdacht bestätigen? Bildrechte: Kabel Eins.
