Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.10.2020: Und täglich grüßt das Murmeltier - Fahrradstaffel Osnabrück
63 Min.Folge vom 16.10.2020Ab 12
Dennis und Robin von der Fahrradstaffel der Polizei Osnabrück kontrollieren Fahrradfahrer, E-Scooter-Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer. Dann halten sie einen Mofafahrer ohne Fahrerlaubnis an. Und: Notfall-Einsatz für Sanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg: Eine Frau ist im Garten schwer gestürzt, klagt über Schmerzen im Bein und kann sich nicht bewegen. Der achtjährige Sohn hat den Notruf gewählt und ist in Panik. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
