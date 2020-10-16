Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 16.10.2020
63 Min.Folge vom 16.10.2020Ab 12

Dennis und Robin von der Fahrradstaffel der Polizei Osnabrück kontrollieren Fahrradfahrer, E-Scooter-Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer. Dann halten sie einen Mofafahrer ohne Fahrerlaubnis an. Und: Notfall-Einsatz für Sanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg: Eine Frau ist im Garten schwer gestürzt, klagt über Schmerzen im Bein und kann sich nicht bewegen. Der achtjährige Sohn hat den Notruf gewählt und ist in Panik. Bildrechte: Kabel Eins.

