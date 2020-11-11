Auf Spurensuche mit dem KriminaldauerdienstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.11.2020: Auf Spurensuche mit dem Kriminaldauerdienst
64 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12
Laura und Tobias gehören zum "24-Stunden"-Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei. Wenn es in Magdeburg zu Einbrüchen, sexuellen Übergriffen oder Mord kommt, sind die Kommissare die ersten vor Ort, die Spuren sichern und Zeugen befragen. Und: Constantin und Ado von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln sorgen nach der Karneval-Party dafür, dass die Straßen wieder vom Müll befreit und gereinigt werden. In ihrer Nachtschicht zeigen allerdings nicht alle Menschen Verständnis dafür. Bildrechte: Kabel Eins.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins