Ladendiebstahl lohnt sich nicht! - BuPo Hamburg HBFJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.11.2020: Ladendiebstahl lohnt sich nicht! - BuPo Hamburg HBF
63 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12
Die Bahnstationen und der Hauptbahnhof sind das Revier der Bundespolizei. Björn und Robert werden zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der Mann ist Drogenkonsument und hat eine ansteckende Krankheit. Die Polizisten müssen besonders vorsichtig sein! Und: Dem Verkehrssicherheitsdienst Berlin-Wilmersdorf steht eine lange Nacht bevor. Denn der Dienstellenleiter Oliver Hartwich und sein Team führen eine großangelegte Fahrzeugkontrolle im Bezirk Prenzlauer Berg durch. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen