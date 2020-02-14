Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 33vom 14.02.2020
Sechs Fahrgäste ohne Dokumente - Bundespolizei Flensburg

Sechs Fahrgäste ohne Dokumente - Bundespolizei FlensburgJetzt kostenlos streamen

Folge 33: Sechs Fahrgäste ohne Dokumente - Bundespolizei Flensburg

60 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12

Die Bundespolizisten Thomas und Frank kontrollieren am Hauptbahnhof Flensburg in einem Zug aus Dänemark die Reisenden. Dabei erwischen die Polizisten sechs Fahrgäste ohne Papiere. Und: Das deutsche Gasthaus "Bei Otto" gibt es schon seit 30 Jahren in Bangkok, doch durch mehrere Besitzerwechsel verlor die gute Stube an Charme. Nun ist mit Sven Michel endlich wieder ein Deutscher an der Spitze des Restaurants und sorgt für Ordnung.

