Folge 33: Sechs Fahrgäste ohne Dokumente - Bundespolizei Flensburg
60 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12
Die Bundespolizisten Thomas und Frank kontrollieren am Hauptbahnhof Flensburg in einem Zug aus Dänemark die Reisenden. Dabei erwischen die Polizisten sechs Fahrgäste ohne Papiere. Und: Das deutsche Gasthaus "Bei Otto" gibt es schon seit 30 Jahren in Bangkok, doch durch mehrere Besitzerwechsel verlor die gute Stube an Charme. Nun ist mit Sven Michel endlich wieder ein Deutscher an der Spitze des Restaurants und sorgt für Ordnung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12