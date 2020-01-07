Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 5vom 07.01.2020
Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig

Folge 5: Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig

60 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 12

Auf der A2 führt die Polizei Braunschweig eine Großkontrolle durch. Polizist Steven überprüft ein Auto. Einer der ausländischen Insassen kann sich nicht ausweisen. Handelt es sich hier um illegale Einreise? Und: München-Freimann. Auf der A9 und der A99 kümmern sich Christian und Daniel von der Autobahnmeisterei darum, dass alle Fahrer sicher und reibungslos an ihr Ziel kommen. Die beiden müssen zu einem LKW Unfall; vor Ort sehen sie Schäden, die sie so noch nie gesehen haben.

