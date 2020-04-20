Folge 77: Unklare Lage- RTW Nürnberg
64 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12
Nürnberg. Schichtbeginn für Martin Schüßler und Julian Lohse vom Bayerischen Roten Kreuz. Sie werden zu einem Notfall gerufen. Die Einsatzmeldung lautet: Unklare Lage am Hauptbahnhof. Drei betrunkene Männer sind stark alkoholisiert und aggressiv. Und: Auf der A2 Richtung Hannover wollen die Braunschweiger Autobahnpolizisten Saskia und Marian bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten LKW herausfinden, was genau zu dem Vorfall mit einer schwer verletzten Person geführt hat.c
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12