Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hauptbahnhof
Folge 8: Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hauptbahnhof
60 Min.Folge vom 10.01.2020Ab 12
Nachtschicht für die Bundespolizisten Gerhard und Niklas am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Kontrolle von zwei Marokkanern macht die Polizisten skeptisch - beide können sich nicht ausweisen. Bei der Identitätsüberprüfung in der Dienststelle wird ihnen klar, warum die Männer ihre Identität geheim halten wollten. Und: Anouschka Doinet und Stefanie Seelmann von der Taubenhilfe München kümmern sich um verletzte Tiere. Diesmal hat sich eine Taube den Fuß durch einen Faden abgeschnürt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12