Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in IndonesienJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.05.2021: Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in Indonesien
64 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12
Chefkoch Claas Meinke betreibt in Bogor, Indonesien, das "Bavarian House". Heute bereiten er und sein Team eine Großlieferung vor. Dabei haben sie mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Und: Nicole Vogel, Olaf Steiner und Rüdiger Heiler von der Verkehrspolizei Karlsruhe kontrollieren auf der A5 einige Lkw-Fahrer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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