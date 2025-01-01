Adventure Buddies
Folge 1: Die Aussetzung
39 Min.Ab 6
Extremsportler Joey Kelly und Ex-Elitesoldat Otto Karasch starten eine 300 Kilometer lange Expedition auf dem Yukon River in Kanada, um den Spuren der alten Goldgräber zu folgen. Welche Herausforderungen wird der Yukon für das Duo bereithalten? Und könnten sie am Ende tatsächlich auf Gold stoßen?
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH