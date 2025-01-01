"Wir holen uns die großen Gold-Nuggets"Jetzt kostenlos streamen
Adventure Buddies
Folge 5: "Wir holen uns die großen Gold-Nuggets"
37 Min.Ab 6
Das 300km-Abenteuer auf dem Yukon war erfolgreich. Jetzt heißt es aber noch: Echtes kanadisches Gold finden. Dafür machen sich Joey und Otto auf den Weg zu einem alten Freund, vielleicht kann er ihnen bei dieser Aufgabe helfen.
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH