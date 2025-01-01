Zum Inhalt springenBarrierefrei
Adventure Buddies

Die Kraft des Yukons

Die Kraft des Yukons

Adventure Buddies

Folge 4: Die Kraft des Yukons

48 Min.Ab 6

Die letzten Tage ihrer 300 km langen Reise brechen an, und die finalen Kilometer verlangen Otto und Joey alles ab. An den berüchtigten "Five Fingers" wartet eine neue Herausforderung auf sie - wird es ihnen gelingen, die gefährlichen Stromschnellen zu bezwingen, oder droht ihnen das Kentern?

