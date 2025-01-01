Der einsamste Friedhof KanadasJetzt kostenlos streamen
Adventure Buddies
Folge 3: Der einsamste Friedhof Kanadas
46 Min.Ab 6
In der dritten Folge machen Otto und Joey eine außergewöhnliche Entdeckung: Sie stehen vor dem wohl einsamsten und verlassensten Friedhof Kanadas - vielleicht sogar der ganzen Welt. Welche Geheimnisse könnten die vergessenen Gräber offenbaren?
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH