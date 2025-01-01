Wir entdecken ein verlassenes 100 Jahre altes DampfschiffJetzt kostenlos streamen
Adventure Buddies
Folge 2: Wir entdecken ein verlassenes 100 Jahre altes Dampfschiff
45 Min.Ab 6
Auf ihrer abenteuerlichen Reise stoßen Otto und Joey auf Relikte längst vergangener Zeiten: Verlassene Hütten tauchen am Ufer des Yukon auf, und schließlich entdecken sie ein über 100 Jahre altes, gestrandetes Dampfschiff. Welche Geschichten mögen diese alten Orte bergen?
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH