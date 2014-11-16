Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 16.11.2014
44 Min.Folge vom 16.11.2014Ab 12

In dieser Folge verschlägt es die Flugzeugeintreiber unter anderem in die Mojave-Wüste. Dort sollen Ken Cage und sein Partner Danny Thompson eine zwei Millionen Dollar teure Cessna Citation CJ1 ausfindig machen. Der vermeintliche Routinejob entwickelt sich jedoch zum Horrortrip, denn mit dem Jet wurden offenbar Drogen transportiert. „Repo Man“ Mike Kennedy ist ebenfalls in gefährlicher Mission unterwegs: Er soll einen tschechoslowakischen Kampfjet sicherstellen.

