Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 30.11.2014: Konkurrenzkampf
44 Min.Folge vom 30.11.2014Ab 12
Ken Cage und sein Kompagnon Danny Thompson sollen in Florida eine drei Millionen Dollar teure Luxusjacht sicherstellen. Nach zwei Wochen Detektivarbeit macht das Duo die „Sunseeker Manhattan“ in Miami ausfindig. Doch vor Ort erleben die Männer eine böse Überraschung. Die Konkurrenz ist auch schon da. Um am Ende auf der sicheren Seite zu stehen, hat die geprellte Bank anscheinend gleich mehrere Inkasso-Unternehmen auf den Fall angesetzt.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.