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Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

Panik in 3.000 Metern Höhe

DMAXFolge vom 07.12.2014
Panik in 3.000 Metern Höhe

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Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

Folge vom 07.12.2014: Panik in 3.000 Metern Höhe

45 Min.Folge vom 07.12.2014Ab 12

Vor dem Start blieb nicht viel Zeit, den Flieger gründlich zu checken. Dieser Umstand rächt sich nun. „Repo Man“ Kevin Lacey und seiner Partnerin Heather Sterzick heben in Texas mit einem Learjet 25 in die Luft ab. Das Flugzeug ist rund eine Million Dollar wert. In 3000 Metern Höhe streikt jedoch plötzlich die Benzinpumpe. Das Duo muss notlanden. Doch der nächste Flughafen ist weit, und über den Wolken braut sich ein Sturm zusammen.

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