Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 23.11.2014: Die Helikopter-Flugschule
44 Min.Folge vom 23.11.2014Ab 12
Draufgänger im Einsatz: „Repo Man“ Ken Cage und sein Partner Danny Thompson halten in New Mexico Ausschau nach einer Beechcraft King Air 200. Ein säumiger Schuldner zahlt seine Raten nicht, deshalb sollen die Männer das zwei Millionen Dollar teure Propellerflugzeug im Auftrag der Bank sicherstellen. Kevin Lacey bekommt es in Texas unterdessen mit einem Doppeldecker zu tun. Die über 70 Jahre alte Boeing Stearman wurde zuletzt in Floyd County gesehen.
