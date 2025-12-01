Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Selbstlose Retter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 16.12.2025
Selbstlose Retter

Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Folge 10: Selbstlose Retter

23 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

In einem Hochhaus stecken die Bewohner in den Flammen fest. Selbstlos betreten die Ersthelfer das Gebäude, um Menschenleben zu retten. Anderenorts ignoriert ein Autofahrer eine rote Ampel und rast in eine Gruppe Fußgänger.

