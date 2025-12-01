Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Tödliche Schaulust

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 14vom 21.12.2025
Tödliche Schaulust

Folge 14: Tödliche Schaulust

22 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Nach dem brutalen Tod eines Prominenten sind die Ersthelfer sind vor Ort. Noch nie veröffentlichtes Bildmaterial dokumentiert einen Fall, der weltweit Schlagzeilen machte. Anderenorts kämpfen die Einsatzkräfte um das Leben eines Mannes, der mit seinem Auto in einen zugefrorenen See gestürzt ist.

Kabel Eins Doku
