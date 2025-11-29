Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 29.11.2025
24 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Ein Auto stürzt von einer Brücke in den Abgrund. Die Sanitäter kämpfen um das Leben des Fahrers - das Fahrzeug steht in der Zwischenzeit in Flammen. Anderenorts haben die Bewohner einer Kleinstadt ein Bären-Problem: Der Hunger treibt die Tiere in Wohngegenden, wo sie nach Essen suchen.

Kabel Eins Doku
