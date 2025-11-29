Leichtsinnige Sprünge und diebische BärenJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 5: Leichtsinnige Sprünge und diebische Bären
24 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Ein Auto stürzt von einer Brücke in den Abgrund. Die Sanitäter kämpfen um das Leben des Fahrers - das Fahrzeug steht in der Zwischenzeit in Flammen. Anderenorts haben die Bewohner einer Kleinstadt ein Bären-Problem: Der Hunger treibt die Tiere in Wohngegenden, wo sie nach Essen suchen.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd