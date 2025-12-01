Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 15: Der Taco-Krieg
23 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Die Polizei verfolgt mit Höchstgeschwindigkeit ein Fahrzeug. Während der Verfolgungsjagd werden unschuldige Passanten in Gefahr gebracht. Anderenorts erreichen Ersthelfer aus allen Vierteln der Stadt den Schauplatz eines Feuerinfernos.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd