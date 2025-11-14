Skurrile ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 2: Skurrile Überraschungen
23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Panisch rast ein Mann mit seiner hochschwangeren Frau Richtung Krankenhaus. Das Baby hat es eilig und erblickt auf dem Seitenstreifen einer Autobahn das Licht der Welt. Anderenorts begutachten die Einsatzkräfte einen Koffer, der auf einem Auto vergessen wurde - und staunen nicht schlecht über dessen Inhalt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd