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Alaskan Bush People

Schüsse im Dunkeln

DMAXFolge vom 25.10.2016
Schüsse im Dunkeln

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Alaskan Bush People

Folge vom 25.10.2016: Schüsse im Dunkeln

44 Min.Folge vom 25.10.2016Ab 12

Nachbarschaftshilfe wird in Alaska groß geschrieben. Deshalb helfen Billy und seine Söhne in dieser Folge einem alten Freund der Familie bei der Reparatur seines Bootes. Die Löcher im Schiffsrumpf werden mit wasserfestem Kitt und Metallplatten ...

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