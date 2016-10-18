Alaskan Bush People
Folge vom 18.10.2016: Die Browns kehren zurück
45 Min.Folge vom 18.10.2016Ab 6
Billy wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Nun können die Browns nach drei Monaten endlich in die Wildnis zurückkehren. Dort fühlt sich die neunköpfige Familie immer noch am wohlsten. Doch bei der Ankunft auf Chichagof Island erlebt das „Wolfsrudel“ ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.