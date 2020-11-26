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Alaskan Bush People

Frostige Aussichten

DMAXFolge vom 26.11.2020
Frostige Aussichten

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Alaskan Bush People

Folge vom 26.11.2020: Frostige Aussichten

44 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Alphawolf Billy Brown hat gute und schlechte Nachrichten für seine Welpen. Die gute ist: Unten im Tal liegt die erste Holzlieferung für das neue Haus bereit. Das Problem dabei? Die 11 Kilometer lange Straße hinauf zum Berggrundstück der Familie ist total vereist und wegen den winterlichen Verhältnissen kaum befahrbar! Außerdem fehlt es am passenden Geländewagen mit Allradantrieb. Zusätzlich müssen die Aussteiger noch eine weitere Mammutaufgabe lösen, die unter keinen Umständen warten kann. Denn der Dauerfrost hat der Windpumpe schwer zugesetzt und jetzt ist die Leitung für die Trinkwasserversorgung eingefroren!

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