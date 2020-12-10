Alaskan Bush People
Folge vom 10.12.2020: Pandemie und Flammen
44 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Die weltweite Corona-Pandemie erfasst Amerika. Der Staat Washington ist schnell zu einem Brennpunkt der Epidemie geworden. Doch die Browns blicken schon auf weitere Probleme, denn im Sommer beginnt die Waldbrandsaison. Wird das Rudel es schaffen, das Familienhaus trotz Pandemie und drohender Brände fertigzustellen und ihr freies Leben als Selbstversorger in der Natur , weit ab von jeglicher Zivilisation zu führen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.