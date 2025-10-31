Alias - Die Agentin
Folge 1: Tödliche Wahrheit
64 Min.Ab 12
Sydney Bristow führt ein gefährliches Doppelleben: Neben ihrem Studium arbeitet sie als Agentin für SD-6, einer geheimen Einheit des CIA. Als ihr Freund Danny ihr einen Heiratsantrag macht, weiht sie ihn trotz strenger Sicherheitsvorschriften in ihr Geheimnis ein. Ein fataler Schritt: Danny wird ermordet und Sydney erfährt, dass SD-6 nicht für den CIA arbeitet, sondern eine kriminelle Organisation ist. In dieser aussichtslosen Lage wendet sich Sydney an die echte CIA ...
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH