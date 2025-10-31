Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Nadeln des Feuers (1)

DisneyStaffel 1Folge 12
Nadeln des Feuers (1)

Nadeln des Feuers (1)Jetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 12: Nadeln des Feuers (1)

43 Min.Ab 12

Die Wahrheit über ihre Mutter wirft Sydney total aus der Bahn: Sie war eine KGB-Agentin! Sydney entschließt sich, ihren Dienst beim SD-6 zu quittieren. Nachdem sie Vaughn ihre Entscheidung mitgeteilt hat, kann sie das SD-6-Gebäude nicht mehr verlassen: Eine Gruppe schwer bewaffneter Terroristen hat die Gewalt über den Gebäudekomplex übernommen, und Sydney kann sich mit Jack in den Keller retten. In ihrem Versteck macht Jack seiner Tochter klar, dass sie nicht aussteigen könne ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen