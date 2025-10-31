Alias - Die Agentin
Folge 3: Rivalinnen
41 Min.Ab 12
Sydney und Dixon werden von Sloane nach Madrid geschickt, um dort einen Koffer zu stehlen, der eine Skizze mit einem wichtigen digitalen Code enthält. Doch auch die russische Geheimdienstagentin Anna Espinosa ist hinter dem Code her, und so gelingt es Sydney erst nach langem Kampf, in den Besitz des Koffers zu kommen. Aber den Schlüssel dazu hat Anna, deshalb arrangiert Sloane ein Treffen der beiden Rivalinnen im Berliner Olympiastadion, um den Koffer zu öffnen.
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH