Alias - Die Agentin
Folge 18: Maskerade
44 Min.Ab 12
Als sich Sydney gerade in Italien aufhält, um die Prophezeiung von Rambaldi zu entkräften, erfährt sie von Jack, dass ihre Mutter den Unfall tatsächlich überlebte und man nun auf der Suche nach ihr ist. Aus diesem Grund wird die Agentin zusammen mit Dixon nach Wien geschickt, wo sie auf einem Maskenball der russischen Botschaft Wexler treffen soll. Da dieser ermordet wurde, kommt jedoch ein anderer SD-6-Agent zu ihr. Sydney traut ihren Augen kaum: Es ist ihr Ex-Freund Noah Hicks!
