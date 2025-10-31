Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Rendezvous

DisneyStaffel 1Folge 21
Rendezvous

Alias - Die Agentin

Folge 21: Rendezvous

44 Min.Ab 12

Sydney ist Khasinau bereits dicht auf den Fersen, als sie feststellt, dass Will von Khasinaus Leuten gefangen genommen wurde. Bei der Übergabe der Diamanten in Denpassar greifen plötzlich SD-6-Agenten ein, und Dixon verletzt die verschleierte Sydney an der Schulter. Zurück in der SD-6-Zentrale, macht sich Dixon Gedanken über Sydneys Schulterverletzungen ... Der nächste Auftrag führt Sydney und Dixon nach Paris, wo Sark nun die Ampulle an Khasinau übergeben soll ...

