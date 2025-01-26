Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit
Folge vom 26.01.2025: UFOs über New England
44 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
John Leavitt liebt es zu wandern und er verbringt seine Zeit gerne mit Freunden. Ufos sind nicht sein Ding. Aber ein Erlebnis aus der Vergangenheit lässt ihn bis heute nicht los. Am 30. Oktober 2013 schwebte bei einem Campingausflug vor der Küste von Maine über seinem Kopf ein riesengroßes Licht. Sind Johns Schilderungen glaubwürdig? Ava Groves berichtet dem Experten-Team ebenfalls von einer mysteriösen Begegnung. Sie war im September 2023 mit ihren Kindern auf der Route 739 unterwegs, als ihr im Rückspiegel plötzlich eine seltsame Lichterkette auffiel.
