Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit
Folge vom 02.02.2025: Wir sind nicht allein
45 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Hat Andres Shirm ein Ufo gesichtet? Der 40-Jährige war im August 2023 mit seiner Freundin von Denver nach Albuquerque unterwegs. Das Paar hatte gerade den Raton Pass hinter sich gelassen, als am Himmel plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt auftauchte, das aussah wie eine fliegende Untertasse. Um seine Beobachtungen zu untermauern, legt Andres den Expert:innen ein zweiminütiges Video vor. Und was sagen die Fachleute zu einem Foto, das 2022 auf einer Zugfahrt nach Machu Picchu entstand? Die Analysen ergeben: Die Aufnahme wurde nicht nachträglich manipuliert.
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Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.