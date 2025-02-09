Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit
Folge vom 09.02.2025: Die Skinwalker Ranch
44 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Um die Air-Force-Basis Area 51 im US-Bundesstaat Nevada ranken sich viele Mythen und Legenden. Aber was ist Wahrheit und was ist Fiktion? Greg Ayres glaubt, er hat über dem militärischen Sperrgebiet im Frühling des Jahres 1992 ein Ufo gesehen. Liefert die Analyse seines aufgezeichneten Bildmaterials eindeutige Fakten? Und eine Region im Nordosten von Utah ist ebenfalls bekannt für seltsame Phänomene. Ryan Burns filmte im Juni 2012 über der Skinwalker Ranch ein röhrenförmiges Objekt. Ist auf dem 20-sekündigen Video ein außerirdisches Fluggerät zu sehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.