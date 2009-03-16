Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 011
43 Min.Folge vom 16.03.2009Ab 6
Christians Vorsatz trifft Alisa härter, als sie sich eingestehen will. Völlig fertig läuft sie beinahe vor Pauls Auto. Paul verarztet Alisa und ist sofort fasziniert von ihr. Spontan lädt er seine neue Bekanntschaft zu einem Essen bei einem befreundeten Paar ein. Doch dieses erste Date wird für Alisa zu einer bitteren Überraschung. Die Gastgeber sind ausgerechnet Christian und Ellen.
