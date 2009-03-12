Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 1 Folge 9 vom 12.03.2009
Alisa lässt sich von Oskar nicht kaufen und lehnt sein Jobangebot, für das sie wegziehen müsste, ab. Sie will bleiben, auch wenn sie mit dem Thema Christian abgeschlossen hat. Doch Christian signalisiert ihr alles andere, als dass er sich für Ellen entschieden hat. Tamara ist aus einem ganz anderen Grund ratlos - sie erfährt, dass ihre Mutter Liliana vor ihr ein anderes Kind zur Welt gebracht hat. Sie glaubt an einen Aktenirrtum, bis ihr Vater Ludwig das Unglaubliche bestätigt.

