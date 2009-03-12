Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 009
43 Min.Folge vom 12.03.2009Ab 6
Alisa lässt sich von Oskar nicht kaufen und lehnt sein Jobangebot, für das sie wegziehen müsste, ab. Sie will bleiben, auch wenn sie mit dem Thema Christian abgeschlossen hat. Doch Christian signalisiert ihr alles andere, als dass er sich für Ellen entschieden hat. Tamara ist aus einem ganz anderen Grund ratlos - sie erfährt, dass ihre Mutter Liliana vor ihr ein anderes Kind zur Welt gebracht hat. Sie glaubt an einen Aktenirrtum, bis ihr Vater Ludwig das Unglaubliche bestätigt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises