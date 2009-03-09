Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 006
43 Min.Folge vom 09.03.2009Ab 6
Alisa Lenz verschweigt Christian Ellens Affäre mit Oskar. Sie will sich aus den privaten Angelegenheiten der Castellhoffs heraushalten und sich nur auf ihre Arbeit konzentrieren. Als Alisa in einem alten Fabriktrakt eine ausgemusterte Schleifmaschine entdeckt, wird ihre heimliche Leidenschaft für das Kristallschleifen geweckt. Derweil versucht Ellen alles, um ihren Fehltritt vor Christian zu verheimlichen. Doch ihre Taktik, Christian durch die Lösung ihrer Verlobung nur noch stärker an sich zu binden, geht erst einmal nach hinten los - Christian ist bereit für den ersten Kuss mit Alisa.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises