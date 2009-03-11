Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 1Folge 8vom 11.03.2009
Alisa wird von Christian vor Hundts gewalttätigem Übergriff beschützt und bemerkt, dass Christian sich seiner Faszination für sie nicht mehr erwehren kann. Alisa glaubt jedoch nicht mehr an eine Möglichkeit für die gemeinsame Liebe. Als sie sich ihm entzieht, fügt sich auch Christian wieder den Erwartungen seiner Familie und plant die Hochzeit mit Ellen. In dieser Situation versucht Oskar weiterhin Alisa zum Weggang aus Schönroda zu bewegen. Er macht ihr ein Angebot, das sie kaum ablehnen kann.

