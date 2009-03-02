Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 002
Alisa will sich von Oskar Castellhoffs unverschämtem Jobangebot nicht unterkriegen lassen. Von ihrer Mutter auf das Firmenjubiläum geschmuggelt, ist Alisa wild entschlossen, sich dem neuen Geschäftsführer vorzustellen. Überraschend trifft sie Christian, den attraktiven Unbekannten, dem sie gestern begegnete. Dabei rutschen Alisa Bemerkungen heraus, die sie beschämt von der Party fliehen lassen - denn sie erkennt, dass Christian der neue Geschäftsführer ist. Als Alisa aufgewühlt am Ufer des Sees entlangläuft, hört sie Hilferufe. Christian indes wird bezüglich der Zukunftspläne von Castellhoff Optik vor vollendete Tatsachen gestellt. Aufgebracht verlässt er das Fest. Von der übertriebenen Fürsorge ihrer Mutter Liliana entnervt, stiehlt sich Christians Schwester Tamara davon, um Caro und Lars an den See zu folgen. Jonas versetzt Alisas Glücksbringer, um das Geld bei einer Pferdewette gewinnbringend einzusetzen.
