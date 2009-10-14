Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 151
Alisa und Christian können ihr neu gewonnenes Glück nicht lange genießen, da Jonas einen Zusammenbruch erleidet. Als Alisa an Jonas' Bett um sein Leben bangt, kommt es zu einer völlig unerwarteten Begegnung. Bernhardt will sein schlechtes Gewissen erleichtern und hat einen Talentscout nach Schönroda geholt, der Lars' Karriere als Fußballprofi auf die Sprünge helfen soll. Doch Lars hat Schwierigkeiten, sein Talent zu zeigen - bis ausgerechnet Bernhardt ihn zum Spiel seines Lebens motivieren kann. Oskars Pläne gehen auf, und er kann vor Liliana als brillanter Geschäftsmann glänzen. Unverhofft kommt eine weitere Nachricht, die Oskar in euphorische Stimmung versetzt.
