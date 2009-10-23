Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 157

TelenovelaStaffel 11Folge 7vom 23.10.2009
43 Min.Folge vom 23.10.2009Ab 6

Jonas glaubt, dass Dana ihrer Liebe nur deshalb keine Chance gibt, weil Jonas ihr und ihrem ungeborenen Kind keine Sicherheit bieten kann. Als Liliana versucht, eine Mutter-Sohn-Bindung zu ihm aufzubauen, lässt Jonas sie zunächst abprallen. Doch dann sieht er bei Liliana die Lösung seines Problems. Oskar glaubt sich zunächst auf der Erfolgsspur. Doch Caro beginnt, Skrupel zu zeigen. Durch ein teures Geschenk bringt er seine Tochter wieder auf seine Seite. Unterdessen plant Lars seine Zukunft als Fußballprofi. Er geht davon aus, dass Tamara ihm nach Braunschweig folgen wird. Doch Tamara hat andere Pläne.

