TelenovelaStaffel 11Folge 10vom 28.10.2009
43 Min.Folge vom 28.10.2009Ab 6

Lilianas Befürchtung, dass sie vor vielen Jahren wirklich ihre Kinder Alisa und Jonas im Stich gelassen hat, lastet schwer auf allen Beteiligten. Als sie plötzlich verschwunden ist, suchen Alisa, Christian und Horst die ganze Stadt nach ihr ab. Alisa hadert mit sich, ob sie Liliana verzeihen kann oder nicht. Gleichzeitig verrennt sich Jonas mehr und mehr in seine unglückliche Liebe zu Dana. Um ein neues Leben mit ihr zu beginnen, fordert er erneut Geld von Liliana. Bernhardt beschließt endlich, sich bei Jonas zu entschuldigen, da erfährt er von Karl unangenehme Neuigkeiten.

