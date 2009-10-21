Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 155

TelenovelaStaffel 11Folge 5vom 21.10.2009
43 Min.Folge vom 21.10.2009Ab 6

Jonas ist sichtlich überfordert von der Nachricht, dass Liliana seine und Alisas leibliche Mutter ist. Als Liliana seine Nähe sucht, bleibt er auf Distanz - glaubt er doch, dass sie ihre beiden Kinder damals im Stich gelassen hat. Nachdem Oskar und Caro die Presse auf Alisa und Christian gehetzt haben, bleibt den beiden keine ruhige Minute mehr. Sie beschließen, Schönroda vorübergehend zu verlassen, um dem Presserummel zu entgehen. In ihrer Abwesenheit holt Oskar zum erneuten Schlag gegen Liliana aus. Bernhardt veranstaltet einen kleinen Umtrunk in der Firma, um den Kollegen gegenüber seinen guten Willen zu zeigen. Doch Karl glaubt, dass er damit seine milde Strafe feiern will, und macht Bernhardt schwere Vorwürfe.

Telenovela
