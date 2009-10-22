Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 156
43 Min.Folge vom 22.10.2009Ab 6
Alisa und Christian erleben einen romantischen Ausflug im Harz und genießen nach all dem Trubel ihre Zweisamkeit. Oskar nutzt die Gelegenheit, um Liliana mit Caros Hilfe eine Falle zu stellen und sie dazu zu bringen, einen folgenschweren Vertrag zu unterschreiben. Durch einen Zufall erfährt Jonas von Danas Schwangerschaft und ist fassungslos. Dana behauptet, Oskar sei eindeutig der Vater des Kindes, und will ihre Affäre mit Jonas nun endgültig beenden. Doch Jonas kann und will das nicht hinnehmen.
Genre:Soap
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises