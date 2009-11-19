Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 175

TelenovelaStaffel 12Folge 10vom 19.11.2009
Folge 175

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 10: Folge 175

43 Min.Folge vom 19.11.2009Ab 6

Alisa ist amüsiert, als die Wahrsagerin Madame Soraya bei ihr die Aufarbeitung einer Kristallkugel in Auftrag gibt. Liliana lässt sich von Conny zu einer Sitzung mit Madame Soraya überreden und wird von dieser mit einem schrecklichen Geheimnis aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Bernhardt verbringt nach seinem Auszug heimlich die Nächte in seinem Auto. Als Jonas ihn dabei ertappt, regt sich bei ihm das schlechte Gewissen. Tamara will Paul nach seiner Prüfung abholen und spielt Lars daher vor, krank zu sein. Doch während Lars Oliver in Berlin beim Umzug nach Schönroda hilft, erlebt Tamara statt des erhofften Treffens mit Paul eine Enttäuschung.

Alisa - Folge deinem Herzen
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

